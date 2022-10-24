'Crítica construtiva nas empresas é uma mentira': especialista analisa estudo de Harvard

Desde os anos 1950, quando foi introduzida a expressão "capital humano" nas empresas do Ocidente, vêm sendo constantemente promovidas ferramentas com o único propósito de otimizar o desempenho das pessoas que trabalham para as organizações. Dentre estas ferramentas, uma das mais difundidas é o chamado feedback - que também pode ser compreendido como crítica construtiva ou retroalimentação. Por muito tempo, o feedback foi considerado um método eficaz para melhorar o ambiente de trabalho. Até que, nos últimos anos, alguns especialistas começaram a questionar sua eficácia.
Um dos principais críticos é Marcus Buckingham, autor do artigo Why Feedback Rarely Does What It's Meant to ("Por que o feedback raramente faz o que deveria fazer", em tradução livre), publicado na Harvard Business Review. O pesquisador afirma que crítica construtiva nas empresa é uma mentira. Será? O que podemos aprender com essa polêmica? Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 24-10-22