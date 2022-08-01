Conheça as habilidades mais procuradas por empregadores em um currículo

Ao montar um currículo para concorrer a uma vaga de trabalho, especialistas em carreira destacam a importância de incluir as "soft skills", no termo em inglês, conhecidas também como habilidades comportamentais, no portfólio do candidato. E quais são elas? Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. A ZipRecruiter listou algumas das habilidades mais requisitadas em sua plataforma, incluindo o número de empregos disponíveis no site que solicitam tais competências. São elas: