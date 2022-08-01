Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Vida Profissional

Conheça as habilidades mais procuradas por empregadores em um currículo

Quem explica é a comentarista Andréa Salsa

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 17:57

Publicado em 

01 ago 2022 às 17:57
Currículo
Currículo Crédito: Pixabay
Ao montar um currículo para concorrer a uma vaga de trabalho, especialistas em carreira destacam a importância de incluir as "soft skills", no termo em inglês, conhecidas também como habilidades comportamentais, no portfólio do candidato. E quais são elas? Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. A ZipRecruiter listou algumas das habilidades mais requisitadas em sua plataforma, incluindo o número de empregos disponíveis no site que solicitam tais competências. São elas:
  1. Habilidades de comunicação (6,1 milhões de empregos)
  2. Atendimento ao cliente (5,5 milhões)
  3. Planejamento (5 milhões)
  4. Gestão de tempo (3,6 milhões)
  5. Gerenciamento de projetos (2,8 milhões)
  6. Pensamento analítico (2,7 milhões)
  7. Capacidade de trabalhar de forma independente (2 milhões)
  8. Flexibilidade (1,3 milhão)
[fonte: BBC]
CBN Vida Profissional - 01-08-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados