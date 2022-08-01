Conheça as habilidades mais procuradas por empregadores em um currículo

Ao montar um currículo para concorrer a uma vaga de trabalho, especialistas em carreira destacam a importância de incluir as "soft skills", no termo em inglês, conhecidas também como habilidades comportamentais, no portfólio do candidato. E quais são elas? Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. A ZipRecruiter listou algumas das habilidades mais requisitadas em sua plataforma, incluindo o número de empregos disponíveis no site que solicitam tais competências. São elas:
- Habilidades de comunicação (6,1 milhões de empregos)
- Atendimento ao cliente (5,5 milhões)
- Planejamento (5 milhões)
- Gestão de tempo (3,6 milhões)
- Gerenciamento de projetos (2,8 milhões)
- Pensamento analítico (2,7 milhões)
- Capacidade de trabalhar de forma independente (2 milhões)
- Flexibilidade (1,3 milhão)
[fonte: BBC]
CBN Vida Profissional - 01-08-22