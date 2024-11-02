Conexão e ação: os ensinamentos do Yoga para lideranças empresariais

Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andrea Salsa recebe um convidado especial para explicar como os ensinamentos do Yoga podem ser aplicados por lideranças e contribuir para o âmbito profissional. Praticante da metodologia educacional há 34 anos, Carlos Legal acredita que alguns princípios da atividade podem guiar os caminhos de um líder e combater questões que podem impactar o ambiente de trabalho, como egoísmo e aversão à diversidade. Ouça a conversa completa!