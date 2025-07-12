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CBN Vida Profissional

Como o uso excessivo de IA pode impactar a formação da futura força de trabalho?

Ouça as dicas da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 12 de Julho de 2025 às 12:05

Publicado em 

12 jul 2025 às 12:05
Inteligência artificial; tecnologia; chat gpt
Inteligência artificial; tecnologia; chat gpt Crédito: Freepik
Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa avalia um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, sobre os impactos do uso de inteligência artificial para produzir e entender textos. Se, por um lado, a ferramenta promete ser uma solução ao "economizar" tempo, por outro, o usuário pode acabar tendo implicações educacionais de longo prazo pela dependência da IA. Quais são os impactos para a futura força de trabalho? Acompanhe a conversa completa!
CBN - CBN VIDA PROFISSIONAL - 12-07-25

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