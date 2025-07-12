Como o uso excessivo de IA pode impactar a formação da futura força de trabalho?

Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa avalia um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, sobre os impactos do uso de inteligência artificial para produzir e entender textos. Se, por um lado, a ferramenta promete ser uma solução ao "economizar" tempo, por outro, o usuário pode acabar tendo implicações educacionais de longo prazo pela dependência da IA. Quais são os impactos para a futura força de trabalho? Acompanhe a conversa completa!