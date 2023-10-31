Como o trabalho voluntário pode contribuir efetivamente com a sua empregabilidade

Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa traz com destaque o voluntariado. O trabalho voluntário é um aliado para conseguir um emprego? Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 30-10-23
Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 22:59
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