Como lidar com funcionários antiéticos

Na última semana, a suposta apologia ao nazismo feita por Bruno Aiub, conhecido como Monark no "Flow Podcast", movimentou as redes sociais. O apresentador foi desligado do podcast. Ao comentar a polêmica em uma emissora de televisão, o ex-BBB Adrilles Jorge fez um gesto associado à saudação nazista "sieg heil". Ele foi demitido. Mas, afinal, a solução para funcionários antiéticos é a demissão? Assunto para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional, que explica o tamanho do impacto que uma empresa pode sofrer diante da uma postura antiética de um colaborador. Ouça: