Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Vida Profissional

Como lidar com funcionários antiéticos

As explicações são da professora Andréa Salsa

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:55

Publicado em 

14 fev 2022 às 17:55
Chefe, líder, patrão, trabalho
Crédito: Pexels
Na última semana, a suposta apologia ao nazismo feita por Bruno Aiub, conhecido como Monark no "Flow Podcast", movimentou as redes sociais. O apresentador foi desligado do podcast. Ao comentar a polêmica em uma emissora de televisão, o ex-BBB Adrilles Jorge fez um gesto associado à saudação nazista "sieg heil". Ele foi demitido. Mas, afinal, a solução para funcionários antiéticos é a demissão? Assunto para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional, que explica o tamanho do impacto que uma empresa pode sofrer diante da uma postura antiética de um colaborador. Ouça:
CBN Vida Profissional - 14/02/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tunel e coreográfias de k-pop se unem em evento único
K-Arraiá: evento que une K-pop e festa junina chega à 2ª edição em Cariacica
Vídeo flagra momento em que caminhão-tanque tomba em Alfredo Chaves
Vídeo mostra tombamento de caminhão-tanque que explodiu em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
'CPF capixaba': quase 100 baleias-jubarte nasceram no litoral do ES em 2025, mostra pesquisa inédita

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados