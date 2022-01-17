Como lidar com diferentes gerações no ambiente de trabalho?

Maturidade e juventude! Nesta edição do CBN Vida Profissional o tema em destaque é idade e mercado de trabalho. Andréa Salsa aborda como as diferentes gerações e o convívio entre elas impacta na vida profissional. Características, diferenças e como potencializar esse convívio. A comentarista aponta: "Disputa geracional não vai levar a gente a nada", aponta. "Temos que nos adaptar aos ambientes de pessoas mais maduras trabalhando com os mais jovens. Um lugar de respeito, diálogo, de se conectar com as habilidades e dificuldades do outro. Isso é saudável", analisa. Ouça a conversa completa!