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CBN Vida Profissional

Como aproveitar as oportunidades e desenvolver competências em dias de Carnaval

Ouça a conversa completa com Andréa Salsa

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 18:04

Publicado em 

06 fev 2023 às 18:04
Imagem capturada por drone do segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2018
Carnaval de Vitória começa na próxima sexta-feira (10) Crédito: Secundo Rezende
O Carnaval de Vitória é um prato cheio para quem quer desfilar, cantar e se divertir muito. Durante três dias, as escolas de samba dão um verdadeiro show, com alegria e desejo de conquistar o título de campeã. Mas outro desejo aparece nesta época do ano: aquelas pessoas que desejam ganhar uma dinheiro extra, conhecer novos grupos e desenvolver novas competências. Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa traz as informações sobre a importância do carnaval para o desenvolvimento de competências. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 06-02-23

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