Como aproveitar as oportunidades e desenvolver competências em dias de Carnaval

O Carnaval de Vitória é um prato cheio para quem quer desfilar, cantar e se divertir muito. Durante três dias, as escolas de samba dão um verdadeiro show, com alegria e desejo de conquistar o título de campeã. Mas outro desejo aparece nesta época do ano: aquelas pessoas que desejam ganhar uma dinheiro extra, conhecer novos grupos e desenvolver novas competências. Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa traz as informações sobre a importância do carnaval para o desenvolvimento de competências. Ouça a conversa completa!