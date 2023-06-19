Caso Stênio Garcia: e quando o etarismo impacta o mercado de trabalho?

Aos 91 anos, o ator Stênio Garcia está longe de se acomodar com a aparência e a carreira. Foi essa última, inclusive, que o levou a se submeter a uma harmonização facial, fato que chamou a atenção no noticiário na última semana. "Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. (...) Saudade da TV a gente tem. Não quero me aposentar", declarou o ator em entrevista à coluna de Patricia Kogut, no jornal "O Globo". Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa aborda como o etarismo impacta no mercado de trabalho e suas consequências. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 19-06-23