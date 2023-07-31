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Caso Pedro, agressão no Flamengo e gerenciamento de crise no futebol

Ouça a análise da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 17:52

Publicado em 

31 jul 2023 às 17:52
Pedro jogador do Flamengo
Pedro jogador do Flamengo Crédito: André Durão
O atacante do Flamengo Pedro Guilherme, de 26 anos, foi agredido com um soco no rosto, na noite do último sábado (29), em Belo Horizonte, após a vitória do rubro-negro sobre o Atlético-MG. O suspeito da agressão é o preparador físico do próprio time, Pablo Fernández, de 54 anos. Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa aborda como um episódio como esse impacta no cenário de uma organização, como um time de futebol, e as estratégias que devem ser adotadas. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 31-07-23

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