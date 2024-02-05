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Carnaval e carreira: quais as conexões e como se beneficiar

Ouça as análises de Andréa Salsa

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 18:51

Publicado em 

05 fev 2024 às 18:51
Carnaval
Carnaval Crédito: Pexels
Às vésperas do feriado de Carnaval, nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa reflete qual a relação entre a folia e a carreira profissional. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 05-02-24

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