Carnaval e carreira: quais as conexões e como se beneficiar

Às vésperas do feriado de Carnaval, nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa reflete qual a relação entre a folia e a carreira profissional. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 05-02-24
Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 18:51
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