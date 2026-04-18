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Carga mental: trabalhos quase imperceptíveis que deixam as mulheres exaustas

Ouça a análise da comentarista Andrea Salsa

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 11:45

Publicado em 

18 abr 2026 às 11:45
Salário Mulheres
Mulheres Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa traz como destaque o assunto: trabalhos imperceptíveis que deixam as mulheres cansadas o tempo todo. No mundo acelerado em que vivemos, muitas mulheres enfrentam um fardo "invisível", mas esmagador, conhecido como carga mental. A professora de sociologia Leah Ruppanner, da Universidade de Melbourne, na Austrália, é a autora do livro Drained ("Esgotada", em tradução livre), e traz alguns pontos como a organização da vida, apoio emocional e higiene dos relacionamentos. E como podemos reduzir esta sobrecarga mental? Ouça a conversa completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 18-04-26

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