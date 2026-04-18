Carga mental: trabalhos quase imperceptíveis que deixam as mulheres exaustas

Nesta edição do "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa traz como destaque o assunto: trabalhos imperceptíveis que deixam as mulheres cansadas o tempo todo. No mundo acelerado em que vivemos, muitas mulheres enfrentam um fardo "invisível", mas esmagador, conhecido como carga mental. A professora de sociologia Leah Ruppanner, da Universidade de Melbourne, na Austrália, é a autora do livro Drained ("Esgotada", em tradução livre), e traz alguns pontos como a organização da vida, apoio emocional e higiene dos relacionamentos. E como podemos reduzir esta sobrecarga mental? Ouça a conversa completa!