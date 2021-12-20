Burnout vira doença do trabalho: o que muda para as empresas e trabalhadores?

A partir de 1º de janeiro de 2022, a síndrome de Burnout será oficialmente uma doença de trabalho. A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai incluir na CID 11 - a classificação internacional de doenças - o Burnout como “estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso”. No texto anterior, ela era considera ainda como um problema na saúde mental e um quadro psiquiátrico. O que as empresas precisam fazer agora? Assunto para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça: