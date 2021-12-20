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Burnout vira doença do trabalho: o que muda para as empresas e trabalhadores?

Ouça a consultora de pessoas e professora Andréa Salsa

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 17:31

Publicado em 

20 dez 2021 às 17:31
Síndrome de Burnout
Síndrome de Burnout Crédito: Pexels
A partir de 1º de janeiro de 2022, a síndrome de Burnout será oficialmente uma doença de trabalho. A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai incluir na CID 11 - a classificação internacional de doenças - o Burnout como “estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso”. No texto anterior, ela era considera ainda como um problema na saúde mental e um quadro psiquiátrico. O que as empresas precisam fazer agora? Assunto para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça:
CBN Vida Profissional - 20/12/2021

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