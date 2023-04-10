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'Burnout digital': fenômeno leva empresas a incentivar a desconexão

Ouça a conversa completa com a comentarista Andréa Salsa

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 17:52

Publicado em 

10 abr 2023 às 17:52
Síndrome de Burnout
Burnout Crédito: Pexels
Cresce o número de profissionais que relatam exaustão motivada pelo excesso de exposição a dispositivos eletrônicos. Um estudo da "Você RH", produzido pela Fiter, mostrou que 63% dos 101 entrevistados relacionam o excesso de exposição a dispositivos eletrônicos a sentimentos de estresse e ansiedade. E 77% afirmaram que a maior quantidade de tempo em frente à tela acontece no trabalho. Outro levantamento, da Microsoft, revelou que o número de reuniões semanais online aumentou 148% entre 2020 e 2021. Nesse período, metade das pessoas respondia a mensagens no bate-papo em menos cinco minutos, indicando que os profissionais sentem urgência nos retornos. Este é o tema da comentarista Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 10-04-23

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