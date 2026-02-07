Brasil tem mais de 2 mil profissões com afastamentos por transtornos mentais

Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa traz como destaque a notícia que mais de duas mil profissões estão entre aquelas em que trabalhadores precisaram se afastar do trabalho por transtornos mentais no Brasil. No topo da lista aparecem ocupações como vendedor do comércio varejista, faxineiro e auxiliar de escritório. Em 2025, mais de 500 mil pessoas precisaram se afastar do trabalho por motivos de saúde mental, segundo dados do Ministério da Previdência Social obtidos com exclusividade pelo portal "G1". É a segunda vez consecutiva que o país bate esse recorde, após já ter alcançado a maior marca da década em 2024. Quais os desafios no mercado nesse cenário? Ouça a conversa completa!