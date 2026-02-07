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Brasil tem mais de 2 mil profissões com afastamentos por transtornos mentais

Ouça as observações da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 07 de Fevereiro de 2026 às 12:15

Publicado em 

07 fev 2026 às 12:15
Mulher em tratamento para transtornos mentais
Mulher em tratamento para transtornos mentais Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa traz como destaque a notícia que mais de duas mil profissões estão entre aquelas em que trabalhadores precisaram se afastar do trabalho por transtornos mentais no Brasil. No topo da lista aparecem ocupações como vendedor do comércio varejista, faxineiro e auxiliar de escritório. Em 2025, mais de 500 mil pessoas precisaram se afastar do trabalho por motivos de saúde mental, segundo dados do Ministério da Previdência Social obtidos com exclusividade pelo portal "G1". É a segunda vez consecutiva que o país bate esse recorde, após já ter alcançado a maior marca da década em 2024. Quais os desafios no mercado nesse cenário? Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 07-02-26

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