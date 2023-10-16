Benefícios oferecidos pelas empresas e o desejo dos funcionários. O que tem mudado no mercado?

Vale refeição e assistência médica são os benefícios mais comuns nos pacotes das empresas brasileiras. Eles são uma unanimidade, e também são os queridinhos dos colaboradores. A conclusão é de um levantamento feito pela empresa de benefícios Swile, em parceria com a consultoria Leme. O estudo considerou a qual geração pertenciam os entrevistados e qual posição eles ocupavam na hierarquia de suas empresas. Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!