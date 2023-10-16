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CBN Vida Profissional

Benefícios oferecidos pelas empresas e o desejo dos funcionários. O que tem mudado no mercado?

Ouça as análises da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 17:45

Publicado em 

16 out 2023 às 17:45
Empresas
Empresas Crédito: Pexels
Vale refeição e assistência médica são os benefícios mais comuns nos pacotes das empresas brasileiras. Eles são uma unanimidade, e também são os queridinhos dos colaboradores. A conclusão é de um levantamento feito pela empresa de benefícios Swile, em parceria com a consultoria Leme. O estudo considerou a qual geração pertenciam os entrevistados e qual posição eles ocupavam na hierarquia de suas empresas. Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 16-10-23

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