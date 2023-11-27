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Até onde podem ir as consequências de se ter um chefe ruim?

Ouça as análises da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 18:35

Publicado em 

27 nov 2023 às 18:35
Chefe ruim
Chefe ruim Crédito: Pexels
Ter um chefe ruim torna você um funcionário pior, diz um estudo internacional. A pesquisa analisou 42 organizações sul-coreanas, além de centenas de estudantes dos Estados Unidos. Os resultados foram publicados no último 30 de outubro no SAGE Journal of Group and Management Organization. Comportamentos verbais e não verbais de humilhação são comuns entre chefes abusivos. E essas práticas têm relação direta com o desempenho dos funcionários e suas iniciativas de assumir o comando no trabalho. Este é o tema do CBN Vida Profissional, com a comentarista Andréa Salsa. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 27-11-23

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