Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa repercute a discussão de um outro quadro da CBN Vitória, o Retrabalho: as empresas podem demitir ou penalizar um funcionário por conta de suas preferências políticas? Com base na legislação trabalhista brasileira, na Constituição Federal e em decisões do Tribunal Superior do Trabalho, essa prática é considerada discriminatória e pode gerar sérias consequências legais para o empregador. Por outro lado, também é importante entender os limites da manifestação dessas preferências no ambiente de trabalho. Ouça a conversa completa!