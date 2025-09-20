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As empresas podem demitir ou penalizar um funcionário por conta de suas preferências políticas?

Ouça as dicas da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 20 de Setembro de 2025 às 11:43

Publicado em 

20 set 2025 às 11:43
Demissão, demitido
Demissão, demitido Crédito: wutzkoh/Canva Pro
Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa repercute a discussão de um outro quadro da CBN Vitória, o Retrabalho: as empresas podem demitir ou penalizar um funcionário por conta de suas preferências políticas? Com base na legislação trabalhista brasileira, na Constituição Federal e em decisões do Tribunal Superior do Trabalho, essa prática é considerada discriminatória e pode gerar sérias consequências legais para o empregador. Por outro lado, também é importante entender os limites da manifestação dessas preferências no ambiente de trabalho. Ouça a conversa completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 20-09-25

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