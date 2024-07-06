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As conexões que o filme "Divertida Mente" traz para o mercado de trabalho

Ouça a participação da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 06 de Julho de 2024 às 11:50

Publicado em 

06 jul 2024 às 11:50
Inveja
Inveja Crédito: Shutterstock
O filme "Divertida Mente 2" está nos cinemas e fazendo o maior sucesso de bilheteria. A proposta do filme é trazer novas aventuras e reflexões sobre as emoções que controlam nossas vidas. Mas também há conexões com o mercado de trabalho que o filme pode trazer. Este é o assunto do "CBN Vida Profissional", com a comentarista Andréa Salsa. E quando aparece, por exemplo, o sentimento de inveja envolvendo a relação entre colaboradores? Como usar a inteligência emocional no dia a dia de trabalho? Ouça a conversa completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 06-07-24

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