As conexões que o filme "Divertida Mente" traz para o mercado de trabalho

O filme "Divertida Mente 2" está nos cinemas e fazendo o maior sucesso de bilheteria. A proposta do filme é trazer novas aventuras e reflexões sobre as emoções que controlam nossas vidas. Mas também há conexões com o mercado de trabalho que o filme pode trazer. Este é o assunto do "CBN Vida Profissional", com a comentarista Andréa Salsa. E quando aparece, por exemplo, o sentimento de inveja envolvendo a relação entre colaboradores? Como usar a inteligência emocional no dia a dia de trabalho? Ouça a conversa completa!