As armadilhas das "frases inofensivas" no trabalho

Nesta edição do CBN Vida Profissional , a comentarista Andrea Salsa desmascara aquelas expressões comuns em muitas empresas que parecem elogios ou pedidos simples, mas que escondem grandes vilões da produtividade e da saúde mental.

Sabe aquele "É rapidinho, leva só um minutinho" ou o clássico "Você resolve melhor que todo mundo"? Essas falas podem estar romantização da sobrecarga. O quadro explora como o que você tolera acaba virando padrão na sua rotina, gerando um ambiente de trabalho ruim para o desenvolvimento.