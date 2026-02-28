Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Vida Profissiona

As armadilhas das "frases inofensivas" no trabalho

Ouça as observações da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 28 de Fevereiro de 2026 às 12:14

Publicado em 

28 fev 2026 às 12:14
A Síndrome de Burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho.
As armadilhas das "frases inofensivas" no trabalho Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andrea Salsa desmascara aquelas expressões comuns em muitas empresas que parecem elogios ou pedidos simples, mas que escondem grandes vilões da produtividade e da saúde mental.
Sabe aquele "É rapidinho, leva só um minutinho" ou o clássico "Você resolve melhor que todo mundo"? Essas falas podem estar romantização da sobrecarga. O quadro explora como o que você tolera acaba virando padrão na sua rotina, gerando um ambiente de trabalho ruim para o desenvolvimento.
Confira as recomendações para estabelecer limites saudáveis, aprender a tornar visível o custo da sua entrega e transformar o clima organizacional através da comunicação clara. Ouça a conversa completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 28-02-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados