As armadilhas das "frases inofensivas" no trabalho

Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andrea Salsa desmascara aquelas expressões comuns em muitas empresas que parecem elogios ou pedidos simples, mas que escondem grandes vilões da produtividade e da saúde mental.
Sabe aquele "É rapidinho, leva só um minutinho" ou o clássico "Você resolve melhor que todo mundo"? Essas falas podem estar romantização da sobrecarga. O quadro explora como o que você tolera acaba virando padrão na sua rotina, gerando um ambiente de trabalho ruim para o desenvolvimento.
Confira as recomendações para estabelecer limites saudáveis, aprender a tornar visível o custo da sua entrega e transformar o clima organizacional através da comunicação clara. Ouça a conversa completa!
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