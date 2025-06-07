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Ambientes tóxicos: como identificar no seu local de trabalho

Ouça detalhes na participação da comentarista Andrea Salsa

Publicado em 07 de Junho de 2025 às 11:40

Publicado em 

07 jun 2025 às 11:40
Inovação no ambiente de trabalho
ambiente de trabalho Crédito: Pexels
No CBN Vida Profisisonal deste sábado (07/6), o assunto em destaque é quando tabalhamos em um ambiente tóxico, por conta das disputas e relações profissionais. Ouça a análise da comentarista Andrea Salsa. 
CBN VIDA PROFISSIONAL - 07-06-25

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