Além de melhor salário: quais benefícios os profissionais querem ter no emprego?

Em edição da "Análise de Tendências & Salários", um estudo que abrange as principais tendências do mercado de trabalho e recrutamento na América Latina, foi apontado as perspectivas dos profissionais sobre quais são os benefícios mais valorizados em um trabalho. 61% dos entrevistados disseram ser a flexibilidade de horário, 58% trabalho em casa ou remoto, 52% plano de saúde e/ou odontológico e 35% dias extras de férias. E, pra você, quais benefícios valem a pena pensar quando o assunto é trabalho? Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!