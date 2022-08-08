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CBN Vida Profissional

Além de melhor salário: quais benefícios os profissionais querem ter no emprego?

Quem fala sobre o assunto Andréa Salsa

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 18:09

Publicado em 

08 ago 2022 às 18:09
Home office
Home office Crédito: Pexels
Em edição da "Análise de Tendências & Salários", um estudo que abrange as principais tendências do mercado de trabalho e recrutamento na América Latina, foi apontado as perspectivas dos profissionais sobre quais são os benefícios mais valorizados em um trabalho. 61% dos entrevistados disseram ser a flexibilidade de horário, 58% trabalho em casa ou remoto, 52% plano de saúde e/ou odontológico e 35% dias extras de férias. E, pra você, quais benefícios valem a pena pensar quando o assunto é trabalho? Tema para Andréa Salsa, nesta edição do CBN Vida Profissional. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 08-08-22.mp3

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