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CBN Vida Profissional

Ainda faz sentido vestir a camisa da empresa?

Ouça as dicas da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 04 de Outubro de 2025 às 12:23

Publicado em 

04 out 2025 às 12:23
Empresas que se preocupam com o social estão na memória dos consumidores no Recall de Marcas 2025
Empresas que se preocupam com o social estão na memória dos consumidore Crédito: Shutterstock
Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa faz uma reflexão em cima de uma frase muito comum no mercado de trabalho: é preciso vestir a camisa da empresa. Durante décadas, este comportamento era lido como sinal de lealdade e comprometimento à função. Um modo de demonstrar dedicação incondicional, essa postura, muitas vezes, custava a saúde e o bem-estar do funcionário. Em um momento, porém, que a saúde mental é amplamente debatida no ambiente profissional, fica a dúvida: ainda vale a pena vestir a camisa? Ouça a conversa completa e entenda!
CBN Vida Profissional - 04-10-25

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