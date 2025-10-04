Ainda faz sentido vestir a camisa da empresa?

Nesta edição de CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa faz uma reflexão em cima de uma frase muito comum no mercado de trabalho: é preciso vestir a camisa da empresa. Durante décadas, este comportamento era lido como sinal de lealdade e comprometimento à função. Um modo de demonstrar dedicação incondicional, essa postura, muitas vezes, custava a saúde e o bem-estar do funcionário. Em um momento, porém, que a saúde mental é amplamente debatida no ambiente profissional, fica a dúvida: ainda vale a pena vestir a camisa? Ouça a conversa completa e entenda!