A cultura do protagonismo deu errado nas empresas?

No quadro CBN Vida Profissional deste sábado (25), a comentarista Andrea Salsa faz uma análise sobre a cultura do protagonismo nas empresas. Nos últimos anos, as instituições passaram a desejar protagonistas em seus times, assim como líderes mais proativos. No entanto, acabaram criando profissionais que só agem por "aplausos" e que evitam tarefas que não rendem visibilidade imediata. É a cultura do destaque individual em detrimento do trabalho coletivo. Você concorda? Ouça a conversa completa!