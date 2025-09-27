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CBN Vida Profissional

A cultura do protagonismo deu errado nas empresas?

Ouça a análise da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 27 de Setembro de 2025 às 11:52

Publicado em 

27 set 2025 às 11:52
Carreira, negócios, empreendedorismo, ideia, projeto
Carreira, negócios, empreendedorismo, ideia, projeto Crédito: Freepik
No quadro CBN Vida Profissional deste sábado (25), a comentarista Andrea Salsa faz uma análise sobre a cultura do protagonismo nas empresas. Nos últimos anos, as instituições passaram a desejar protagonistas em seus times, assim como líderes mais proativos. No entanto, acabaram criando profissionais que só agem por "aplausos" e que evitam tarefas que não rendem visibilidade imediata. É a cultura do destaque individual em detrimento do trabalho coletivo. Você concorda? Ouça a conversa completa!
Vida Profissional - 27-09-25

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