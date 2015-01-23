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Uma imersão em Design na Agroindústria do interior capixaba

É realizado um trabalho para a criação da comunicação e da identidade visual dos estandes e das embalagens dos produtos

Publicado em 22 de Janeiro de 2015 às 21:48

Publicado em 

22 jan 2015 às 21:48
Sob orientação do professor do curso de Design da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Hugo Cristo, um grupo de sete alunos participa de uma série de atividades que prevê a elaboração de uma proposta para agricultores de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. O projeto de extensão, “Imersão em Design na Agroindústria”, realiza um trabalho para a criação da comunicação e da identidade visual dos estandes e das embalagens dos produtos produzidos no município.Outra parte fundamental do projeto é a elaboração de alternativas de design que possam ser desenvolvidas de forma autônoma e independente pelos próprios agricultores. O intuito é aproximá-los do universo da agroindústria, da realidade dos produtores locais e das boas práticas de segurança e qualidade alimentar. Ouça a entrevista com o coordenador do projeto:
CBN Universidade - 22-01-15

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