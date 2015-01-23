Uma imersão em Design na Agroindústria do interior capixaba

Sob orientação do professor do curso de Design da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Hugo Cristo, um grupo de sete alunos participa de uma série de atividades que prevê a elaboração de uma proposta para agricultores de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. O projeto de extensão, “Imersão em Design na Agroindústria”, realiza um trabalho para a criação da comunicação e da identidade visual dos estandes e das embalagens dos produtos produzidos no município.Outra parte fundamental do projeto é a elaboração de alternativas de design que possam ser desenvolvidas de forma autônoma e independente pelos próprios agricultores. O intuito é aproximá-los do universo da agroindústria, da realidade dos produtores locais e das boas práticas de segurança e qualidade alimentar. Ouça a entrevista com o coordenador do projeto: