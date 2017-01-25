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CBN UNIVERSIDADE

Treinamento com lições internacionais para inovar o ensino médio no Estado

É a segunda vez que esse tipo de programa ocorre na América Latina e o local escolhido é novamente o Espírito Santo

Publicado em 25 de Janeiro de 2017 às 17:58

Publicado em 

25 jan 2017 às 17:58
Professores de diversos municípios capixabas participam, nesta semana (entre os dias 23 a 27 de janeiro) do Teachers Camp Brasil, um treinamento internacional que está sendo promovido no Estado com o objetivo de inovar o processo de ensino/aprendizagem. Entre os participantes, estarão professores de escolas públicas e particulares.
Em entrevista ao "CBN Universidade", o diretor da UCL, Marcus Vinicius Lisboa Motta, explica que os participantes terão acesso, por meio de experimentos em laboratórios e visitas a indústrias, por exemplo, a formas de ensinar o conteúdo de disciplinas como Química e Física de maneira mais atraente e estimulante, mostrando, com exemplos do cotidiano, o porquê das teorias ensinadas em sala de aula.
Marcus, que inclusive é professor master do programa, diz que são feitos estudos das ciências dos materiais (metais, cerâmicos, polímeros e compósitos), por meio da associação de teoria e prática. "Quando o aluno consegue visualizar através da experimentação o que aprende em sala de aula, fica mais fácil entender os conceitos das disciplinas associadas". 
CBN Universidade - 25-01-17.mp3

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