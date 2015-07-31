Telessaúde promete melhorar atendimento do SUS

Do outro lado do sistema, um profissional regulador analisa a requisição e, se for de sua especialidade, responde a dúvida. Se não for, encaminha a requisição para um profissional especialista. Para explicar com detalhes a dinâmica do Telessaúde, o coordenador executivo Rodrigo Varejão concedeu entrevista ao CBN Universidade. Ouça.