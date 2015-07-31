Telessaúde promete melhorar atendimento do SUS

Servidores e alunos do Ifes trabalham em programa que tem o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único de Saúde (SUS). O programa desenvolvido, chamado Telessaúde (telessaude.ifes.edu.br) oferece às unidades cadastradas diversos serviços e funciona da seguinte forma: o profissional de saúde entra no sistema e relata o fato, descrevendo o paciente, os sintomas, podendo inclusive anexar fotos e exames.
Do outro lado do sistema, um profissional regulador analisa a requisição e, se for de sua especialidade, responde a dúvida. Se não for, encaminha a requisição para um profissional especialista. Para explicar com detalhes a dinâmica do Telessaúde, o coordenador executivo Rodrigo Varejão concedeu entrevista ao CBN Universidade. Ouça.
CBN Universidade - 30-07-15