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Robótica na Ufes é oportunidade de integração entre engenharias

Ouça as explicações da coordenadora da Equipe de Robótica da Ufes, professora Roberta Lima Gomes

Publicado em 16 de Abril de 2015 às 21:59

Publicado em 

16 abr 2015 às 21:59
O 2º Torneio de Robótica da Universidade Federal do Espírito Santo será realizado entre os dias 10 e 12 de junho no Centro Tecnológico, localizado no campus de Goiabeiras. As inscrições vão até o dia 24 de abril. Os robôs deverão ser autônomos e capazes de navegar pela arena construída sem nenhuma intervenção humana ou com equipamentos externos, como computadores, smartphones, rádios e tablets, usando apenas um sistema de processamento de dados. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a professora Roberta Lima Gomes, coordenadora da Equipe de Robótica da Ufes (Erus), disse que o momento é muito especial pois o torneio consegue promover uma integração de alunos ligados a diferentes engenharias. O conhecimento desenvolvido para o projeto poderá ser aplicado, inclusive, em benefício da sociedade. Ouça e entenda melhor os detalhes da área:
CBN Universidade - 16-04-15
Mais informações no site do torneio: http://trufes.erusbot.com/

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