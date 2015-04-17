Robótica na Ufes é oportunidade de integração entre engenharias

O 2º Torneio de Robótica da Universidade Federal do Espírito Santo será realizado entre os dias 10 e 12 de junho no Centro Tecnológico, localizado no campus de Goiabeiras. As inscrições vão até o dia 24 de abril. Os robôs deverão ser autônomos e capazes de navegar pela arena construída sem nenhuma intervenção humana ou com equipamentos externos, como computadores, smartphones, rádios e tablets, usando apenas um sistema de processamento de dados. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a professora Roberta Lima Gomes, coordenadora da Equipe de Robótica da Ufes (Erus), disse que o momento é muito especial pois o torneio consegue promover uma integração de alunos ligados a diferentes engenharias. O conhecimento desenvolvido para o projeto poderá ser aplicado, inclusive, em benefício da sociedade. Ouça e entenda melhor os detalhes da área: