Recolhimento correto de medicamentos vencidos esbarra alto custo para o setor

O problema não é novo, mas nas últimas semanas o descarte equivocado de medicamentos têm chamado a atenção no Espírito Santo. No último dia 12 de janeiro, quase 100 quilos de medicamentos foram descartados em um terreno em Vale Encantado, Vila Velha. Havia remédios usados em hemodiálise, medicamentos para controlar a pressão, suplementos para pacientes acamados e ampolas para infecções respiratórias. Grande parte dos medicamentos estava dentro do prazo de validade.

O descarte de remédios de modo geral, mas em especial com validade vencida, ainda não tem regras no país. No Brasil, 14 mil toneladas de medicamentos vencem todo ano. Jogar tudo isso no lixo comum ou no esgoto é risco para o meio ambiente e à própria saúde humana.

Diante deste cenário, o pesquisador Igor Nascimento, de 23 anos, da faculdade Estácio de Sá, em Vitória, começou a fazer um levantamento em torno das políticas de descarte de medicamentos. Em entrevista ao programa CBN Vitória, ele conta que a escolha da pesquisa ocorreu “devido o agravo pela quantidade de medicamentos vencidos no estoque das lojas, a deficiência de empresas que prestam o serviço e o alto custo para a realização do descarte que foram os fatores para a escolha da temática abordada pela pesquisa”.

Na mesma entrevista, o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo (CRF-ES), Gilberto Dutra, analisa que não há consenso entre poder público, indústria e o comércio nas farmácias sobre quem vai arcar com esse custo. Ouça os detalhes na íntegra: