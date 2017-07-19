Projeto Roda de Leitura promove intercâmbio de livros com a África

Com o objetivo de incentivar a leitura literária entre os alunos de graduação, o projeto Roda de Leitura, da faculdade Faesa, em Vitória, no último mês de junho enviou uma caixa recheada de livros de literatura infantil para o Moçambique, país localizado no sudeste do Continente Africano. O envio teve como destino a biblioteca da Escolinha Ogawanela, situado em Quelimane, capital e a maior cidade da província da Zambézia.O local, mantido pelo projeto Alfabetizando Moçambique, atende 60 crianças com idade entre 3 e 5 anos.