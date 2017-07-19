Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN UNIVERSIDADE

Projeto Roda de Leitura promove intercâmbio de livros com a África

O projeto Roda de Leitura, da faculdade Faesa, em Vitória, no último mês de junho enviou uma caixa recheada de livros de literatura infantil para o Moçambique, país localizado no sudeste do Continente Africano

Publicado em 19 de Julho de 2017 às 19:23

Publicado em 

19 jul 2017 às 19:23
Com o objetivo de incentivar a leitura literária entre os alunos de graduação, o projeto Roda de Leitura, da faculdade Faesa, em Vitória, no último mês de junho enviou uma caixa recheada de livros de literatura infantil para o Moçambique, país localizado no sudeste do Continente Africano. O envio teve como destino a biblioteca da Escolinha Ogawanela, situado em Quelimane, capital e a maior cidade da província da Zambézia.O local, mantido pelo projeto Alfabetizando Moçambique, atende 60 crianças com idade entre 3 e 5 anos.
A história começou com uma tema de trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com o tema: “A relação entre pobreza e educação e a formação de professores como estratégia de combate à desigualdade social e educacional no cenário de Moçambique”. Agora, quem nos traz mais detalhes sobre o projeto é a professora do curso de Pedagogia da Faesa, e voluntária do projeto, Mariana Fonseca.
Entrevista - John Gomes - Mariana Fonseca - 19-07-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados