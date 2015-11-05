Projeto faz tradução entre a língua portuguesa e a de sinais

Segundo o professor Marcello Novaes, da Universidade de Vila Velha, existe uma demanda por tecnologias assistivas, "que ajudem pessoas que têm alguma deficiência a se incluírem na sociedade".

Unido a pesquisadores da Unicamp-SP e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), o projeto chamado "Tecnologias Assistivas para Síntese, Tradução e Reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais", a ideia é descobrir formas para que uma pessoa surda possa se comunicar com um ouvinte que não domina a Língua Brasileira de Sinais (Libras).O projeto é dividido em várias partes, a que fica sob a responsabilidade do professor Marcello, é a tradução da língua brasileira para Libras.

Segundo Marcello, o sistema poderá ser usado em diversas meios como smartphones e computadores. O projeto está em fase inicial, e para a fase final, os pesquisadores esperam que a comunicação também possa ser feita de forma inversa, ou seja, através de sensores que vão ler os gestos das Libras e traduzir para as pessoas não-surdas. Ouça na íntegra: