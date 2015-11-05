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Projeto faz tradução entre a língua portuguesa e a de sinais

Projeto "Tecnologias Assistivas para Síntese, Tradução e Reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais" pesquisa formas de possibilitar as conversas entre ouvintes e não-ouvintes

Publicado em 05 de Novembro de 2015 às 20:33

Publicado em 

05 nov 2015 às 20:33
Segundo o professor Marcello Novaes, da Universidade de Vila Velha, existe uma demanda por tecnologias assistivas, "que ajudem pessoas que têm alguma deficiência a se incluírem na sociedade".
Unido a pesquisadores da Unicamp-SP e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), o projeto chamado "Tecnologias Assistivas para Síntese, Tradução e Reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais", a ideia é descobrir formas para que uma pessoa surda possa se comunicar com um ouvinte que não domina a Língua Brasileira de Sinais (Libras).O projeto é dividido em várias partes, a que fica sob a responsabilidade do professor Marcello, é a tradução da língua brasileira para Libras. 
Segundo Marcello, o sistema poderá ser usado em diversas meios como smartphones e computadores. O projeto está em fase inicial, e para a fase final, os pesquisadores esperam que a comunicação também possa ser feita de forma inversa, ou seja, através de sensores que vão ler os gestos das Libras e traduzir para as pessoas não-surdas. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Professor Marcelo Novaes - 05-11-15

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