Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN UNIVERSIDADE

Projeto de saúde bucal atende crianças na Grande Vitória e na Amazônia

Desenvolvido pelos alunos de Odontologia da Faesa, o projeto 'Saúde Coletiva' é desenvolvido na Grande Vitória

Publicado em 25 de Junho de 2015 às 22:39

Publicado em 

25 jun 2015 às 22:39
Desenvolvido pelos alunos de Odontologia da Faesa, o projeto "Saúde Coletiva" é desenvolvido na Grande Vitória, realizando um levantamento da saúde bucal dos moradores das comunidades, além disso, muitas vezes são feitas intervenções de ações preventivas.Neste ano, o projeto foi levado até a Amazônia. Em entrevista ao quadro CBN Universidade, o professor de Odontologia da Faesa, Moysés Francisco Vieira Neto, diz que, na região, os alunos levaram o projeto para as comunidades que residem em casas flutuantes do Rio Negro, na floresta Amazônica e também para a comunidade indígena Dessana. Mais de 100 atendimentos foram realizados.
CBN Universidade - 25-06-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados