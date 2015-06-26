Projeto de saúde bucal atende crianças na Grande Vitória e na Amazônia

Desenvolvido pelos alunos de Odontologia da Faesa, o projeto "Saúde Coletiva" é desenvolvido na Grande Vitória, realizando um levantamento da saúde bucal dos moradores das comunidades, além disso, muitas vezes são feitas intervenções de ações preventivas.Neste ano, o projeto foi levado até a Amazônia. Em entrevista ao quadro CBN Universidade, o professor de Odontologia da Faesa, Moysés Francisco Vieira Neto, diz que, na região, os alunos levaram o projeto para as comunidades que residem em casas flutuantes do Rio Negro, na floresta Amazônica e também para a comunidade indígena Dessana. Mais de 100 atendimentos foram realizados.