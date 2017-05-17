Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Universidade

Projeto de arquitetura busca melhorar casas na Grande Vitória

O Projeto "Adote uma Casa" é uma parceria entre a NEP/UVV (Núcleo de Práticas e Ensino em Arquitetura, Engenharia e Design) da Universidade Vila Velha e a MOVIVE

Publicado em 17 de Maio de 2017 às 20:32

Publicado em 

17 mai 2017 às 20:32
O projeto Adote Uma Casa, dos cursos de arquitetura e urbanismo da UVV, começou em 2015 e tem como objetivo realizar projetos que contribuam para a melhoria das condições habitacionais de famílias moradoras do bairro Dom João Batista em Vila Velha. As casas são construídas por meio de recursos disponibilizados por parcerias e alianças preestabelecidas, e enfocando três temas preestabelecidos: conforto ambiental, salubridade e acessibilidade.
Em 2016 o projeto expandiu a sua atuação para o município de Vitória, região da Grande São Pedro, onde realizou a reforma de uma residência, em parceria com a Fundação Beneficente Praia do Canto. Saiba mais no quadro CBN Universidade com o comentarista Alexandre Nicolau.
CBN Universidade - 17-05-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados