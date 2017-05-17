Projeto de arquitetura busca melhorar casas na Grande Vitória

O projeto Adote Uma Casa, dos cursos de arquitetura e urbanismo da UVV, começou em 2015 e tem como objetivo realizar projetos que contribuam para a melhoria das condições habitacionais de famílias moradoras do bairro Dom João Batista em Vila Velha. As casas são construídas por meio de recursos disponibilizados por parcerias e alianças preestabelecidas, e enfocando três temas preestabelecidos: conforto ambiental, salubridade e acessibilidade.