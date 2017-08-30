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Projeto da Ufes leva astronomia para as montanhas capixabas

Na última semana, o projeto "Astronomia nas montanhas capixabas, do departamento de Física da Ufes aconteceu nas cidades de Santa Teresa, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante

Publicado em 30 de Agosto de 2017 às 19:38

Publicado em 

30 ago 2017 às 19:38
Uma iniciativa do grupo de gravitação e cosmologia do departamento de Física da Ufes, o projeto “Astronomia nas montanhas capixabas”, tem levado às discussões em torno de planetas, estrelas e cosmologia ao público capixaba. A iniciativa tem o propósito de incentivar atividades científicas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, divulgando a ciência para o grande público.
O grupo vem conduzindo atividades de pesquisa há mais de duas décadas e já foi responsável por divulgar artigos científicos em revistas internacionais sobre o assunto. Na última semana o evento aconteceu nas cidades de Santa Teresa, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o professor Dr. do Departamento de Física da Ufes, Julio Cesar Fabris. Confira!
CBN Universidade - 30-08-17.mp3

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