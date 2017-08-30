Projeto da Ufes leva astronomia para as montanhas capixabas

Uma iniciativa do grupo de gravitação e cosmologia do departamento de Física da Ufes, o projeto “Astronomia nas montanhas capixabas”, tem levado às discussões em torno de planetas, estrelas e cosmologia ao público capixaba. A iniciativa tem o propósito de incentivar atividades científicas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, divulgando a ciência para o grande público.

O grupo vem conduzindo atividades de pesquisa há mais de duas décadas e já foi responsável por divulgar artigos científicos em revistas internacionais sobre o assunto. Na última semana o evento aconteceu nas cidades de Santa Teresa, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o professor Dr. do Departamento de Física da Ufes, Julio Cesar Fabris. Confira!