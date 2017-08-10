Projeto da Ufes desenvolve barco movido a energia solar

Um projeto da Universidade Federal do Espírito Santos (Ufes) tem se destacado com a criação de um barco movido a energia solar. O chamado Projeto Solares é um grupo de extensão multidisciplinar formado por estudantes de Engenharia e que tem a missão de divulgar, explorar e construir equipamentos movidos a energia solar. O trabalho mais recente desenvolvido pelo grupo é um barco composto por placas solares que captam a energia do sol para mover o objeto, que tem a capacidade de comportar um tripulante. Saiba mais detalhes do assunto numa entrevista junto a Juan Sergio Romeu, professor de Engenharia Mecânica da Ufes e representante do projeto.