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Projeto da Ufes desenvolve barco movido a energia solar

O trabalho mais recente desenvolvido pelo Projeto Solares é um barco composto por placas solares que captam a energia do sol para mover o objeto, que tem a capacidade de comportar um tripulante

Publicado em 09 de Agosto de 2017 às 21:16

Publicado em 

09 ago 2017 às 21:16
Um projeto da Universidade Federal do Espírito Santos (Ufes) tem se destacado com a criação de um barco movido a energia solar. O chamado Projeto Solares é um grupo de extensão multidisciplinar formado por estudantes de Engenharia e que tem a missão de divulgar, explorar e construir equipamentos movidos a energia solar. O trabalho mais recente desenvolvido pelo grupo é um barco composto por placas solares que captam a energia do sol para mover o objeto, que tem a capacidade de comportar um tripulante. Saiba mais detalhes do assunto numa entrevista junto a Juan Sergio Romeu, professor de Engenharia Mecânica da Ufes e representante do projeto.
Entrevista - Fabio Botacin - Juan Cesar Romeu - 09-08-17.mp3

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