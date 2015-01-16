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Produção audiovisual em comunidade de pomeranos com ajuda de projeto da Ufes

O Projeto de Extensão Elos - Doc. Etnográfico realiza um trabalho com as comunidades de origem germânica do Estado

Publicado em 15 de Janeiro de 2015 às 21:01

Publicado em 

15 jan 2015 às 21:01
O Projeto de Extensão Elos - Doc. Etnográfico, desenvolvido pelo Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), realiza um trabalho de produção audiovisual com as comunidades de origem germânica do Estado afastadas dos centros urbanos, como é o caso dos pomeranos. A professora do Departamento de Comunicação Social da Ufes, Manuela Lopes Santos Neves, explica que o projeto consiste em documentar e registrar, em vídeo, o cotidiano dessas comunidades. Também há a capacitação de alunos da rede pública em oficinas de vídeo, para que realizem produções audiovisuais com o olhar desses povos sobre seu ambiente e sua cultura. Ouça e conheça os detalhes.
CBN Universidade - 15-01-15

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