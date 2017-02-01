Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN UNIVERSIDADE

Poluição em Vitória reduz eficiência das placas para gerar energia fotovoltaica

Publicado em 01 de Fevereiro de 2017 às 18:26

Publicado em 

01 fev 2017 às 18:26
Avaliar a influência da poluição atmosférica sobre o desempenho dos geradores fotovoltaicos em Vitória. Esse é o objetivo do projeto de pesquisa realizado pela Faesa, que instalou oito módulos fotovoltaicos no pátio da Instituição e os resultados indicaram que a poluição do ar reduz a produção de energia elétrica pelos painéis fotovoltaicos.
Em entrevista ao "CBN Universidade", o coordenador do projeto, o professor do curso de Engenharia da Faesa, Warley Teixeira Guimarães, explicou que o resultado mostra que os painéis tiveram uma perda de 10% no desempenho em 60 dias. 
“Pretende-se criar soluções para reduzir as perdas causadas pela poluição e promover a utilização da energia solar fotovoltaica por toda a sociedade, tanto nas residências quanto em estabelecimentos comerciais e industriais”.
O professor ainda explica que a maresia da região litorânea com a poeira, conhecida como pó preto, acaba tornando a limpeza das placas ainda mais difícil. Ouça os detalhes:
CBN Universidade - 01-02-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copa do Mundo: 4 dicas para usar as cores do Brasil sem cair no óbvio
Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados