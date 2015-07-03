Poluição do ar em Vitória prejudica geradores fotovoltaicos

A poluição no ar da Grande Vitória é alvo de inúmeras reclamações de moradores, por prejuízos à saúde e à qualidade de vida. Mas a poeira e o conhecido "pó preto" também atingem a eficiência da geração de eletricidade por painéis fotovoltaicos. Éo que revela o projeto de pesquisa “Influência da Poluição Atmosférica sobre o Desempenho de módulos fotovoltaicos em Vitória”, realizado na Faesa por estudantes de Engenharia Ambiental, sob a orientação do professor Warley Teixeira.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o professor explica que o objetivo é avaliar a influência da poluição atmosférica sobre o desempenho dos geradores fotovoltaicos em Vitória. "A qualidade dos materiais das placas já não dá a maior eficiência do equipamento, com a poeira no ar de Vitória, essa eficiência cai mais 10%, o que resulta em prejuízo", analisa. De acordo com Warley, por conta disso, os equipamento devem passar por limpeza a cada 30 dias, no máximo.

Para a pesquisa foram instalados oito geradores no pátio da Instituição e os resultados indicam que a poluição do ar reduz a produção de energia elétrica pelos painéis fotovoltaicos. Ouça os detalhes sobre a influência dessa poeira na entrevista: