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Pesquisadores do Ifes na busca por medicamento para tratar o Alzheimer

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui cerca de 1,5 milhão de pessoas com Alzheimer, a maior parte deles ainda sem diagnóstico

Publicado em 27 de Agosto de 2015 às 22:18

Publicado em 

27 ago 2015 às 22:18
Dois professores do Ifes de Vila Velha, junto com um pesquisador do Instituto Militar de Engenharia (IME), desenvolveram uma molécula com potencial para ser usada em um novo medicamento para tratar a Doença de Alzheimer. Os pesquisadores utilizaram o computador para fazer simulações – usando a técnica de dinâmica molecular – e chegar ao modelo exposto no trabalho.
Baseando-se em fulerenos, que são moléculas compostas pelo átomo de carbono, foi proposta uma nova molécula que seria menos tóxica e mais eficaz em medicamentos para o tratamento da doença.
O trabalho dos professores do Ifes Arlan da Silva Gonçalves e Osmair Vital de Oliveira, e do major Tanos Celmar Costa França, do IME, foi publicado no “Journal of Biomolecular Structure and Dynamics”.
O professor Arlan destaca que há ainda um longo caminho a percorrer até que a nova medicação possa ser desenvolvida, mas espera publicação do trabalho ajude na continuidade e aprofundamento das pesquisas. Ouça na íntegra:
CBN Universidade - 27-08-15

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