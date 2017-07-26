Pesquisa sobre violência buscará apoio para vítimas da zika

Os problemas enfrentados por mulheres de baixa renda que foram infectadas pelo vírus da zika e cujos filhos nasceram com microcefalia serão abordados pelo Laboratório de Pesquisa sobre Violência Contra a Mulher no Espírito Santo. As ações terão como base o projeto de pesquisa “Políticas públicas de saúde em situações de emergência: a epidemia de Zika vírus”, coordenado pela professora do Departamento de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Ethel Maciel, que também é vice-reitora da Universidade. Saiba mais detalhes sobre o projeto nessa edição do CBN Universidade.