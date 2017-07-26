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Pesquisa sobre violência buscará apoio para vítimas da zika

Os problemas enfrentados por mulheres de baixa renda que foram infectadas pelo vírus da zika e cujos filhos nasceram com microcefalia serão abordados pelo Laboratório de Pesquisa sobre Violência Contra a Mulher no Espírito Santo

Publicado em 26 de Julho de 2017 às 19:55

Publicado em 

26 jul 2017 às 19:55
Os problemas enfrentados por mulheres de baixa renda que foram infectadas pelo vírus da zika e cujos filhos nasceram com microcefalia serão abordados pelo Laboratório de Pesquisa sobre Violência Contra a Mulher no Espírito Santo. As ações terão como base o projeto de pesquisa “Políticas públicas de saúde em situações de emergência: a epidemia de Zika vírus”, coordenado pela professora do Departamento de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Ethel Maciel, que também é vice-reitora da Universidade. Saiba mais detalhes sobre o projeto nessa edição do CBN Universidade.
CBN Universidade - 26-07-17.mp3

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