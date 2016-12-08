Pesquisa de universidade cria pomada de urucum que acelera cicatrização

Pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (MG) desenvolveram uma linha de produtos fitoterápicos à base de semente de Urucum, capaz de reduzir o tempo de cicatrização de lesões na pele. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o professor Paulo Stringhetta, que participou dos estudos do produto, explicou que os resultados foram superiores aos de produtos similares que já estão no mercado e sem qualquer restrição ao uso. "Não contém ativos como cortisona, por exemplo. É um produto de base natural e de um produto comum, tipo o urucum".
O professor também explicou que a pesquisa começou após uma pessoa próxima relatar que tinha um ferimento na mão, mas houve significativa melhora após o manuseio do urucum. Os trabalhos duraram 17 anos. Ouça os detalhes:
CBN Universidade - 08-12-16.mp3
Serviço
Mais informações sobre a pomada podem ser encontradas no site da empresa que comercializa o produto: www.profitus.com.br.
Comprovada a eficácia das pomadas à base de urucum, os pesquisadores trabalham agora em testes para viabilizar o licenciamento de novos produtos para o tratamento de herpes, afta, acne, furúnculo e micoses.