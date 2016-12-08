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Pesquisa de universidade cria pomada de urucum que acelera cicatrização

Foram 17 anos de pesquisa com aporte de recursos da iniciativa privada

Publicado em 08 de Dezembro de 2016 às 18:34

Publicado em 

08 dez 2016 às 18:34
Pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (MG) desenvolveram uma linha de produtos fitoterápicos à base de semente de Urucum, capaz de reduzir o tempo de cicatrização de lesões na pele. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o professor Paulo Stringhetta, que participou dos estudos do produto, explicou que os resultados foram superiores aos de produtos similares que já estão no mercado e sem qualquer restrição ao uso. "Não contém ativos como cortisona, por exemplo. É um produto de base natural e de um produto comum, tipo o urucum". 
O professor também explicou que a pesquisa começou após uma pessoa próxima relatar que tinha um ferimento na mão, mas houve significativa melhora após o manuseio do urucum. Os trabalhos duraram 17 anos. Ouça os detalhes:
CBN Universidade - 08-12-16.mp3
Serviço
Mais informações sobre a pomada podem ser encontradas no site da empresa que comercializa o produto: www.profitus.com.br. 
Comprovada a eficácia das pomadas à base de urucum, os pesquisadores trabalham agora em testes para viabilizar o licenciamento de novos produtos para o tratamento de herpes, afta, acne, furúnculo e micoses.

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