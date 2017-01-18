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Pesquisa de professor da Ufes reconhecida internacionalmente pode ajudar no tratamento do câncer

Trabalho fala sobre sobre a reversão do envelhecimento do sistema imunológico

Publicado em 18 de Janeiro de 2017 às 19:30

Publicado em 

18 jan 2017 às 19:30
O professor do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Daniel Gomes, terá trabalho sobre sobre a reversão do envelhecimento do sistema imunológico publicado na revista científica Nature Immunology, uma das mais renomadas dessa área. Em entrevista ao quadro CBN Universidade, o professor explica que o resultado da pesquisa irá possibilitar que as pessoas envelheçam com mais saúde.
O grupo de pesquisadores da Universidade de Londres, do qual Gomes fez parte como pesquisador associado, concluiu que é possível deter esse processo, inibindo a ação de molécula descoberta por eles. "A pesquisa abre uma porta também que está sendo procurada pela área da estética. Mas o foco é o sistema imunológico de uma fase da vida em que o organismo já fica mais sensível, como é o caso dos idosos". Ouça as explicações completas:
CBN Universidade - 18-01-17.mp3

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