Pesquisa de professor da Ufes reconhecida internacionalmente pode ajudar no tratamento do câncer

O professor do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Daniel Gomes, terá trabalho sobre sobre a reversão do envelhecimento do sistema imunológico publicado na revista científica Nature Immunology, uma das mais renomadas dessa área. Em entrevista ao quadro CBN Universidade, o professor explica que o resultado da pesquisa irá possibilitar que as pessoas envelheçam com mais saúde.

O grupo de pesquisadores da Universidade de Londres, do qual Gomes fez parte como pesquisador associado, concluiu que é possível deter esse processo, inibindo a ação de molécula descoberta por eles. "A pesquisa abre uma porta também que está sendo procurada pela área da estética. Mas o foco é o sistema imunológico de uma fase da vida em que o organismo já fica mais sensível, como é o caso dos idosos". Ouça as explicações completas: