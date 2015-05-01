Obras são restauradas em igreja de Jadim da Penha, Vitória

Quatro murais da Igreja São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, em Vitória, estão sendo restaurados pelo Núcleo de Conservação e Restauração do Centro de Artes da Ufes. Há dois meses, o grupo - formado por seis pessoas - iniciou os trabalhos que devem ser concluídos ainda na primeira semana do próximo mês. As obras são do artista italiano Alberto Boganni, pintadas em 1999. Os painéis medem 2m de altura e 3m de largura. O Núcleo é coordenado pelo artista plástico Atílio Colnago, que conta o processo de recuperação dos quadros em entrevista ao programa CBN Cotidiano, no quadro CBN Universidade. Ouça os detalhes: