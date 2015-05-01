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CBN UNIVERSIDADE

Obras são restauradas em igreja de Jadim da Penha, Vitória

Os trabalhos são coordenados pelo artista plástico Atílio Colnago

Publicado em 30 de Abril de 2015 às 21:27

Publicado em 

30 abr 2015 às 21:27
Quatro murais da Igreja São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, em Vitória, estão sendo restaurados pelo Núcleo de Conservação e Restauração do Centro de Artes da Ufes. Há dois meses, o grupo - formado por seis pessoas - iniciou os trabalhos que devem ser concluídos ainda na primeira semana do próximo mês. As obras são do artista italiano Alberto Boganni, pintadas em 1999. Os painéis medem 2m de altura e 3m de largura. O Núcleo é coordenado pelo artista plástico Atílio Colnago, que conta o processo de recuperação dos quadros em entrevista ao programa CBN Cotidiano, no quadro CBN Universidade. Ouça os detalhes:
CBN Universidade - 30-04-15

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