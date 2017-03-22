Novas espécies de insetos auxiliam na avaliação da qualidade da água

Uma parceria entre pesquisadores da Ufes e da Universidade de Tucumán, na Argentina, levou à descoberta de novas espécies e gêneros de insetos aquáticos da ordem Ephemeroptera - que são utilizados como bioindicadores da qualidade da água. Em entrevista ao "CBN Universidade", o professor do curso de Ciências Biológicas do campus de São Mateus, Frederico Salles, um dos responsáveis pelo trabalho, esse grupo de insetos pode ser utilizado de diversas maneiras para monitorar ambientes aquáticos. Segundo ele, a forma mais comum utilizada atualmente é por meio de índices que levam em conta o fato de que algumas espécies são mais tolerantes e outras mais sensíveis à poluição. Ouça detalhes da pesquisa e do trabalho desenvolvido pelo professor Frederico Salles: