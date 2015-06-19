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Óleo produzido a partir de planta pode substituir agrotóxicos

A planta, cujo nome ainda não pode ser divulgado, seria capaz de combater pragas que atingem plantações de café e árvores frutíferas no Espírito Santo

Publicado em 18 de Junho de 2015 às 21:29

Publicado em 

18 jun 2015 às 21:29
Pesquisadores da Faculdade UCL, localizada em Manguinhos, na Serra, estão estudando uma planta, cujo nome ainda não pode ser divulgado, capaz de combater pragas que atingem plantações de café e árvores frutíferas no Espírito Santo. A pesquisa está em fase de testes, que já indicaram a eficácia dos princípios ativos do vegetal no combate a pragas. Em entrevista ao quadro CBN Universidade, do programa CBN Cotidiano, o químico e professor da faculdade, Felipe Augusto Moro, afirma que neste estágio da pesquisa é preciso analisar a toxicidade da planta com às plantações nas quais ela será utilizada como defensivo agrícola. O principal objetivo da pesquisa é descobrir alternativas ao uso de agrotóxicos, que, comprovadamente, fazem mal à saúde. Ouça:
CBN Universidade - 18-06-15

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