Óleo produzido a partir de planta pode substituir agrotóxicos

Pesquisadores da Faculdade UCL, localizada em Manguinhos, na Serra, estão estudando uma planta, cujo nome ainda não pode ser divulgado, capaz de combater pragas que atingem plantações de café e árvores frutíferas no Espírito Santo. A pesquisa está em fase de testes, que já indicaram a eficácia dos princípios ativos do vegetal no combate a pragas. Em entrevista ao quadro CBN Universidade, do programa CBN Cotidiano, o químico e professor da faculdade, Felipe Augusto Moro, afirma que neste estágio da pesquisa é preciso analisar a toxicidade da planta com às plantações nas quais ela será utilizada como defensivo agrícola. O principal objetivo da pesquisa é descobrir alternativas ao uso de agrotóxicos, que, comprovadamente, fazem mal à saúde. Ouça: