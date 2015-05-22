Grupo Libras e Educação de Surdos da Ufes torna ensino mais acessível

O CBN Universidade fala sobre os detalhes do trabalho do Grupo de Pesquisa da Ufes que discute a inclusão de pessoas surdas no meio acadêmico. A pesquisa faz parte do grupo Libras e Educação de Surdos, que está em contato e em diálogo constante com pesquisas de outras Universidades do Brasil que abordam a mesma questão. Docente do Departamento de Fonoaudiologia (Centro de Ciências da Saúde), do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) e membro do Grupo de Pesquisa, a professora Dra. Lucyenne Matos afirma que desde o início há a inclusão, o grupo é formado por pessoas surdas e pessoas que escutam, que debatem os direitos das pessoas surdas e a inclusão delas nas escolas. Inclusive muitas das reuniões são feitas com linguagem de sinais e ajuda de intérpretes. Ouça como o trabalho é relevante para a cidadania e inclusão dos deficientes auditivos no meio acadêmico: