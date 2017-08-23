Exposição na Ufes coloca em destaque corpos humanos plastinados

Instalada no Departamento de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) uma exposição promete chamar a atenção dos interessados em estudar o corpo humano: trata-se da exposição “A métrica do corpo humano no laboratório de Anatomia”. A mostra, de forma pioneira no Brasil, expõe espécimes do corpo humano inteiramente plastinados no país, discutindo questões da métrica que envolve a constituição anatômica e fisiológica do corpo humano dentro do ambiente do laboratório de anatomia.