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Exposição na Ufes coloca em destaque corpos humanos plastinados

A exposição "A métrica do corpo humano no laboratório de Anatomia" mostra, de forma pioneira no Brasil, espécimes do corpo humano inteiramente plastinados no país, discutindo questões da métrica que envolve a constituição anatômica e fisiológica do corpo humano

Publicado em 23 de Agosto de 2017 às 20:00

Publicado em 

23 ago 2017 às 20:00
Instalada no Departamento de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) uma exposição promete chamar a atenção dos interessados em estudar o corpo humano: trata-se da exposição “A métrica do corpo humano no laboratório de Anatomia”. A mostra, de forma pioneira no Brasil, expõe espécimes do corpo humano inteiramente plastinados no país, discutindo questões da métrica que envolve a constituição anatômica e fisiológica do corpo humano dentro do ambiente do laboratório de anatomia.
O Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencourt, Coordenador do Museu de Ciências da Vida e do Laboratôrio de Plastinação da Ufes, explica que produções desse tipo auxiliam na difusão e popularização do conhecimento científico sobre o corpo humano. Ouça!
CBN Universidade - 23-08-17.mp3

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