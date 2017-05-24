Expedição leva alunos de vários cursos para Amazônia

Entre os dias 13 e 18 de maio alunos e professores da FAESA vão se aventurar em mais uma edição da Expedição Amazônia. E o que eles levam na bagagem? Conhecimentos em diferentes áreas, tecnologia, além de serviços de saúde que serão prestados as comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia. A viagem vai envolver 16 alunos dos cursos de Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Jornalismo e Odontologia. Conheça mais o projeto, na entrevista dada ao quadro CBN Universidade, pelo professor dos cursos de Engenharia da Faesa, Warley Teixeira Guimarães.