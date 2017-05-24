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CBN Universidade

Expedição leva alunos de vários cursos para Amazônia

Conhecimentos em diferentes áreas, tecnologia, além de serviços de saúde que serão prestados as comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia

Publicado em 24 de Maio de 2017 às 19:25

Publicado em 

24 mai 2017 às 19:25
Entre os dias 13 e 18 de maio alunos e professores da FAESA vão se aventurar em mais uma edição da Expedição Amazônia. E o que eles levam na bagagem? Conhecimentos em diferentes áreas, tecnologia, além de serviços de saúde que serão prestados as comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia. A viagem vai envolver 16 alunos dos cursos de Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Jornalismo e Odontologia. Conheça mais o projeto, na entrevista dada ao quadro CBN Universidade, pelo professor dos cursos de Engenharia da Faesa, Warley Teixeira Guimarães.
CBN Universidade - 24-05-17.mp3

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