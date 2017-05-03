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Estudante capixaba ganha bolsa para gravar documentário na Alemanha

Publicado em 03 de Maio de 2017 às 18:37

Publicado em 

03 mai 2017 às 18:37
O estudante capixaba Ramon Luz, nascido em Montanha, Norte do Espírito Santo, é o primeiro do Estado a ganhar uma bolsa para fazer um documentário na Alemanha. A pesquisa vai tratar da integração de jovens refugiados e qual espaço social eles ocupam. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Ramon conta a trajetória de sua vida acadêmica e que a seleção para a ida à Europa começou quando propôs o projeto e recebeu uma carta do governo alemão dizendo que, dos 130 projetos brasileiros, ele estava entre os 15. Ouça a conversa na íntegra:
CBN Universidade - 03-05-17.mp3

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