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Espírito Santo tem o primeiro mestrado em Engenharia de Controle e de Automação

A qualificação é inédita no Estado e será ofertada no campus do Ifes na Serra.

Publicado em 28 de Maio de 2015 às 21:43

Publicado em 

28 mai 2015 às 21:43
Esta semana se encerram as inscrições para o primeiro mestrado profissional em Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A qualificação é inédita no Estado e será ofertada no campus da Serra. Serão ofertadas 22 vagas na modalidade presencial para ingresso em agosto. 
Em entrevista ao quadro CBN Universidade, o professor Flávio Garcia Pereira, coordenador do Programa de Mestrado, diz que o curso possuirá duas Linhas de Pesquisa, sendo que cada candidato deve obrigatoriamente se inscrever em uma delas. Na linha “Sistemas de Controle e Automação (SCA)” os objetivos são o desenvolvimento de novas arquiteturas de sistemas analógicos e digitais para controle de processos e a análise e síntese de novos controladores ou novas abordagens de sistemas de controle em geral.
Já a linha “Sistemas Inteligentes (Sint)” tem como objetivos o desenvolvimento de sistemas computacionais que envolvem as temáticas relacionadas aos sistemas de tempo real, o aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões, mineração de dados, redes, processamento de linguagens naturais, inteligência artificial, algoritmos de otimização e processamento de sinais e imagens.
Ouça:
CBN Universidade - 28-05-15

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